Milan, continua il flop De Ketelaere: si va verso quinta panchina consecutiva

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Milan che questa sera affronterà la Cremonese allo Zini, scrive la Gazzetta dello Sport, sarà molto probabilmente una versione inedita rispetto alle consuete scelte di Stefano Pioli. La squalifica di Giroud porterà titolare Divock Origi, ma oltre al francese dovrebbe mancare anche Rafa Leao, a cui sarà fatto posto in panchina dopo le fatiche contro Salisburgo e Spezia nel giro di pochi giorni. Il portoghese, dovesse essere confermata l'iniziale esclusione, sarà sostituito da Ante Rebic, mentre al centro si piazzerà molto probabilmente Brahim Diaz: la presenza dello spagnolo porterebbe Charles De Ketelaere ancora in panchina, per a quinta esclusione dall'undici titolare consecutiva.