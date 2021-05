Sassuolo, De Zerbi: "Futuro allo Shakhtar? La società sa già tutto"

Roberto De Zerbi è pronto a trasferirsi allo Shakhtar Donetsk? Dopo il 3-1 subito dal suo Sassuolo contro la Juventus, il tecnico neroverde ha risposto così: “Quando sarà il momento vi aggiorneremo e vi faremo sapere”.

È così vicino allo Shakhtar? “Non è questo, è che so la fortuna che ho di lavorare con questa squadra e in questa società. So però anche che stiamo andando oltre ogni aspettativa iniziale, io sono un professionista e devo essere giudicato dai risultati. Vi faremo sapere a breve. Con la mia società e i miei giocatori non ho segreti, abbiamo parlato e ci stiamo parlando. Loro sanno più di voi”.