Galeone critica il calcio italiano: "Chiesa e Insigne all'estero sarebbero calciatori normali"

L'ex allenatore Giovanni Galeone ha parlato al Corriere dello Sport commentando il trasferimento in Inghilterra di Cutrone e Kean parlando anche della situazione del calcio italiano: "Cutrone e Kean migliori U21? Questo dimostra la mediocrità generale del nostro calcio. La penso così. Il nostro calcio è questo. Fenomeni in giro non ne vedo. Verratti dopo un paio di anni a Pescara era il nuovo Pirlo, no? Gioca in Francia dal 2012. Secondo lei è migliorato? Secondo me no. Si accontentano dei soldi, non pensano a migliorarsi. Gli stessi Chiesa e Insigne se dovessero andare all’estero sarebbero normali, uguali a tanti altri".