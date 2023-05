Sacchi s'inchina al Napoli: "Prima ha vinto per Diego, ora con gioco, stile e spettacolo!"

Arrigo Sacchi ha parlato del terzo scudetto del Napoli soffermandosi sulla caratteristica che lo rende differente dai due precedenti

In un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi ha parlato del terzo scudetto del Napoli soffermandosi sulla caratteristica che lo rende differente dai due precedenti: "Prima il Napoli ha vinto aggrappandosi a un singolo, a un individuo che era anche il più forte del mondo: Maradona, di quella squadra, era il faro. Se non c’era lui, non c’era luce. Adesso, invece, si è affidato al gioco, al gruppo, alla somma dei fattori. Per me si tratta di un notevole salto di qualità, di un’evoluzione. Spalletti? È stato un maestro.

Ha scelto un gioco, ha dato uno stile e ha saputo convincere i ragazzi a seguirlo. Ha sempre creduto nelle proprie idee e non ha mai cercato un compromesso tra la strategia e la tattica. Il Napoli, salvo rarissime eccezioni, ha giocato bene, ha dato spettacolo, e ha vinto. E così ha dimostrato una lezione che vado ripetendo, inascoltato, da un po’ di tempo: se fai il tuo gioco senza aspettare l’avversario, e se lo fai bene, hai più possibilità di ottenere il successo".