I quotidiani distruggono Mazzarri: "Un calcio che sa di niente, in tre mesi ha fatto zero"

Si stava meglio quando si stava peggio. Il Napoli di Walter Mazzarri va ancor peggio di quello di Rudi Garcia, il tecnico di San Vincenzo non riesce a far funzionare la sua squadra, a prescindere dal modulo che a questo punto diventa quasi un tema secondario. I fischi del Maradona dopo il pari interno col Genoa fanno male e certificano una cosa importante: ora anche la piazza non lo supporta.

Nessuna sufficienza, e c'era da aspettarselo. Il voto più alto è il 5,5 di Tuttosport: "Studia bene una gara condizionata dagli errori di mira del Napoli nel primo tempo. Senza Osimhen diventa difficile riuscire a scardinare lo sbarramento del Genoa". Si scende sulle pagine de La Gazzetta dello Sport: "Dice di non avere la bacchetta magica, ma in tre mesi non è riuscito a dare nemmeno un po' di solidità. Il pari è generoso". Molto duro il commento del Corriere dello Sport: "È un calcio che sa di niente, 10 minuti di reminiscenze e poi vuoti d’aria dentro vari moduli (?) che testimoniano la chiusura d’un tempo. I numeri sono impietosi e la classifica è l’unica statistica che vale"

LE PAGELLE

TuttoMercatoWeb.com: 5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5,5

TuttoNapoli: 4