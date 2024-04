100 euro per restare alla Lazio: la particolare clausola nel contratto di Kamada

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, la clausola in questione è del tutto particolare.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nelle scorse ore il direttore sportivo della Lazio ha provato a fare chiarezza in merito al futuro di Daichi Kamada, centrocampista ex Eintracht che in estate ha firmato, da svincolato, un contratto di un anno con in mano delle opzioni di prolungamento ulteriore a suo favore.

"Kamada con Tudor sta trovando uno spazio importante. I segnali li trovano gli indiani, ha un certo tipo di contratto che ha richiesto lui per fare un anno a Roma e riservarsi la possibilità di rimanere o meno. Lui può esercitare l’opzione della clausola, la Lazio può farci ben poco. Nell’ultimo periodo Kamada sta dimostrando di essere un ottimo giocatore. La clausola scade il 30 di maggio e la può esercitare solo lui. A noi non ha manifestato nessuna decisione ancora: nella vita tutti sono utili e nessuno è indispensabile", ha spiegato Fabiani.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, la clausola in questione è del tutto particolare: Kamada infatti potrà estendere il proprio contratto fino al 2027 pagando 100€ alla società biancoceleste. Cifra non certo impossibile per un calciatore del suo livello. Altrimenti, tutto come da attuale contratto, col giapponese che vedrà scadere il suo legame al termine della stagione per poi firmare con qualunque altra società a zero.