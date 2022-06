Il Verona (primo avversario del Napoli) chiude per un altro rinforzo: arriva un centrocampista

TuttoNapoli.net

© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com

In uscita dall'Atalanta dopo la buona stagione in prestito alla Reggina, Alessandro Cortinovis è sempre più vicino alla maglia dell'Hellas Verona. Il club scaligero infatti ha superato la concorrenza delle altre pretendenti al centrocampista classe 2001, tanto che l'accordo con l'Atalanta per il trasferimento del giocatore è ormai vicino. Nei prossimi giorni sono previsti nuovi contatti tra le parti per chiudere definitivamente l'affare.