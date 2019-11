Inter sotto a San Siro! Hellas Verona in vantaggio al 45' con il gol di Verre

Per la seconda volta in questo campionato, l'Inter al 45esimo è sotto di un gol. Era accaduto contro il Parma, nell'ultima gara casalinga, s'è ripetuto quest'oggi, contro un buon Hellas Verona che ha sfruttato un rigore concesso dall'arbitro Valeri e s'è difeso con ordine. La prima frazione a San Siro è finita 0-1, col Valerio Verre bravo dagli undici metri a spiazzare Handanovic.

L'episodio che ha deciso la prima frazione a San Siro è arrivato poco dopo il quarto d'ora, al termine di una bella ripartenza dell'Hellas: verticalizzazione di Lazovic per Zaccagni, che s'è inserito in area con i tempi giusti ed è stato atterrato dal capitano dell'Inter, poi battuto sul successivo penalty.

Un solo gol in una frazione in cui non s'è vista una brutta Inter, forse troppo lenta nell'impostazione della manovra ma non per questo poco pericolosa. Possesso palla schiacciante a favore dei nerazzurri, così come il dato relativo alle conclusioni, nettamente dalla parte dei padroni di casa. A cavallo del 25esimo minuto Romelu Lukaku in ben due circostanze ha sfiorato il pareggio. Poi Brozovic, intorno alla mezz'ora, s'è affacciato a sua volta dalle parti di Silvestri con un tiro poco preciso. L'occasione più pericolosa è però arrivata al 44esimo, con un tiro di Vecino respinto sulla linea dal portiere dell'Hellas

Nonostante una frazione per gran parte difensiva, la squadra di Juric non s'è mai snaturata, né disunita. Forte di una condizione fisica davvero ottimale che ha permesso ad Amrabat e compagni di non perdere mai il bandolo della matassa.