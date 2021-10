Serie A, le formazioni ufficiali dei match delle 15

Sono ufficiali le formazioni dei match delle 15 validi per l'ottava giornata di campionato.

UDINESE-BOLOGNA - Gotti conferma Beto in attacco al fianco del recuperato Deulofeu, in difesa c'è Stryger Larsen dal 1' al posto di Molina, reduce dagli impegni con la nazionale. Mihajlovic sceglie Theate in difesa con Soumaoro e Binks, davanti Soriano e Barrow a supporto di Arnautovic.

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie; Beto, Deulofeu.

A disposizione: Padelli, Carnelos, Zeegelaar, Arslan, Jajalo, Molina, Pussetto, Samardzic, Forestieri, De Maio, Soppy. All. Gotti

Bologna (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Binks, Theate; De Silvestri, Dominguez, Svanberg, Hickey; Soriano, Barrow, Arnautovic.

A disposizione: Bardi, Orsolini, Sansone, Skov Olsen, Mbaye, Kingsley, Medel, Santander, Van Hooijdonk, Corbo, Dijks, Vignato. All. Mihajlovic

GENOA-SASSUOLO - Ballardini torna al 3-5-2 e nell’undici rossoblu fa esordire il messicano Vasquez in Serie A, direttamente dal 1’. Novità anche Sabelli a destra, mentre davanti l’esperienza di Pandev e Destro. Formazione molto offensiva anche quella scelta da Dionisi per i neroverdi: nel suo 4-2-3-1 titolari sia Raspadori che Scamacca, col primo alle spalle del secondo e Djuricic spostato più largo a sinistra per l’occasione.

Genoa (3-5-2): Sirigu; Biraschi, Vasquez, Criscito; Sabelli, Toure, Badelj, Rovella, Fares; Pandev, Destro.

Allenatore: Ballardini.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez; Berardi, Raspadori, Djuricic; Scamacca.

Allenatore: Dionisi.