Serie A, vincono Lazio e Bologna: i finali dei match delle 15

Sono terminate le sfide delle 15 valevoli per il trentunesimo turno di Serie A.

LAZIO-BENEVENTO - All'Olimpico Simone batte il fratello Filippo: la Lazio vince 5-3 contro il Benevento. Padroni di casa in vantaggio subito dopo 10' con Ciro Immobile, sempre lo stesso bomber biancoceleste firma il raddoppio al 21'. Al 37' tris di Correa che trasforma un calcio di rigore, decretato per un fallo di Montipò sullo stesso attaccante argentino. Al 45' Il Benevento accorcia le distanze con Marco Sau, sull'assist di Roberto Insigne. A inizio ripresa, dopo soli 3', la Lazio fa il 4-1 con una sfortunata deviazione di Montipò su cross di Correa. Poi si sveglia il Benevento che accorcia col rigore trasformato da Viola e un colpo di testa di Glik. I sanniti ci credono, ma al 96' ancora Immobile in contropiede mette la parola fine al match col definitivo 5-3.

BOLOGNA-SPEZIA - Al Dall'Ara il Bologna batte 4-1 lo Spezia di Italiano. Al 12' Orsolini sblocca il match su calcio di rigore: penalty concesso per un fallo di mano in area di Bastoni. Al 19' raddoppia Barrow: due conto due in contropiede col gambiano che raccoglie l'assist di Schouten e a porta vuota la mette in rete. Al 34' lo Spezia torna in partita grazie a Ismajli che con una zampata da calcio d'angolo anticipa De Silvestri e trafigge Skorupski. Al 54' il Bologna fa tris: sugli sviluppi di un corner Danilo fa la torre per Svanberg che da pochi passi non sbaglia. Passano 4' e su un altro calcio d'angolo i rossoblù segnano ancora: stavolta è Svanverg a segnare di testa.