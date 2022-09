Spezia, le ultime di formazione: Gotti con un nuovo arrivo in difesa

In casa Spezia nessuno degli infortunati ha recuperato, mentre Strelec è aggregato al gruppo dopo una settimana di febbre

In casa Spezia nessuno degli infortunati ha recuperato, mentre Strelec è aggregato al gruppo dopo una settimana di febbre, scrive il Corriere dello Sport raccontando che c’è attesa per l’ultimo arrivato Ampadu, che potrebbe prendere il posto di Hristov davanti a Dragowski con Kiwior e Nikolaou. Confermato Bourabia in regia, con Kovalenko e Bastoni mezzali, mentre Holm e Reca saranno in fascia. A supporto di Nzola dovrebbe esserci Gyasi, con Agudelo pronto a subentrare.