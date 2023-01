Alvino ironizza sulla Juve: “5-1 e punti di penalizzazione, ecco i numeri per un terno secco”

"L’auspicio è che la squadra di Spalletti faccia quello che ha sempre fatto fino ad oggi e l’ha fatto meglio degli altri, perché lo testimonia la classifica".

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto ai microfoni di 'Radio Goal': "Sicuramente non essere andato in onda dopo il 5-1 alla Juventus è il mio grande rammarico. Questo di ieri lo è meno, perché ero in diretta su Kiss Kiss Napoli e ho commentato live. E poi interessa squadre di metà classifica e noi dobbiamo pensare a quelle che lottano per lo scudetto con il Napoli. 1-5-15 sono numeri che vanno al Lotto, un bel terno secco su tutte le ruote e sulla ruota di Napoli, Torino.