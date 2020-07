Chiariello sta con ADL sui playoff: “Juventini lo attaccano, ma serve qualcosa per vendere i diritti tv!”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, con il suo EditoNuovo: “De Laurentiis ha detto di volerla smettere con il dominio juventino e sta lavorando per immaginare i playoff e playout. La reazione juventina è stata durissima “pensate a far bene le squadre piuttosto che cambiare regole”. De Laurentiis ha torto o ragione? Il calcio è gioco, è spettacolo, ma è anche un prodotto commerciale, è business, un’industria che vende competitività. Se quest’ultima viene meno, l’interesse scema. Che competizione è se vince sempre lo stesso? Sono bravi, certo. Come li batti? Solo in gare secche, hanno già preso il più grande talento nel campionato italiano, Kulusevski. A centrocampo Arthur ha preso il posto di Pjanic. Decimo scudetto annunciato? Al netto di Sarri che è un separato in casa, è probabile. O si tenta qualcosa o vendere il prodotto calcio in Italia diventa quasi impossibile".