La provocazione di Damiani: "Il migliore del Napoli in stagione? Gattuso"

“Mi sono sempre battuto per Gattuso, manca una partita e se dovesse vincerla arriverebbe in Champions. In un ambiente difficile come Napoli non è semplice, ha fatto un lavoro straordinario, migliorando anche dei calciatori - queste le parole di Oscar Damiani, ex calciatore, fra le tante, di Napoli e Milan ai microfoni de “Il Sogno Nel Cuore”, trasmissione in onda su 1 Station Radio -. Rino ha meritato la conferma sul campo. Dall’altra parte, la società ha effettuato investimenti importanti. Non so cosa sia successo fra la dirigenza e Gattuso, ma lo hanno giudicato troppo frettolosamente. Inoltre, lo spogliatoio era con l’allenatore, altrimenti non sarebbero arrivati certi risultati. Se dovessi paragonare l’esperienza di Rino al Napoli ad un artista, direi Jean Michel Basquiat.

Politano e Lozano? Entrambi hanno dato un contributo importante. Matteo è più ala, mentre il messicano è un giocatore che sa fare bene anche la fase di contenimento e gli inserimenti. Due così in rosa ci vorrebbero sempre, bravo Rino a saperli alternare. Chi rischia di resta fuori dalla Champions? Il Milan. L’Atalanta è una squadra forte, di valori, che vorrà chiudere bene la stagione dopo aver perso la Coppa Italia. Anche il Verona non regalerà niente al Napoli. Nessuno regala niente, lo abbiamo visto con la retrocessione del Benevento. Dispiace per le streghe, Inzaghi aveva fatto un buon lavoro e un grande girone d’andata. La tensione, il finale, hanno giocato un brutto scherzo, ma comunque il Torino ha una rosa superiore. Migliore della stagione del Napoli? Gennaro Gattuso”.