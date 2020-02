I dubbi di Gattuso dopo i recuperi degli infortunati: ora Rino ha una vasta scelta

Dopo le vittorie con Lazio e Juventus, il Napoli è chiamato ad offrire conferme importanti sul campo della Sampdoria. La squadra di Gattuso domani sera non può sbagliare se vuole dare finalmente continuità ai risultati ed avvicinare sensibilmente le posizioni europee, sfruttando anche la frenata di diverse squadre che la precedono in classifica. La settimana è servita al tecnico del Napoli per insistere sul lavoro tattico, fisico, ma soprattutto recuperare giocatori importanti come Allan e Mertens - probabilmente solo per la panchina - oltre a Koulibaly e Maksimovic al centro della difesa.

Proprio i recuperi degli infortunati, hanno aumentato il ventaglio di scelte di Gattuso. Il dubbio riguarda principalmente Maksimovic ed i relativi spostamenti nella linea difensiva: il tecnico potrebbe non rischiare Koulibaly dopo pochi allenamenti e puntare sull'ex Torino, già a disposizione da una settimana, per permettere anche a Di Lorenzo di tornare a destra nel suo ruolo naturale, ma non è da escludere - dopo le ultime ottime prestazioni - la sua conferma al centro con Hysaj a quel punto ancora a destra. In mediana è out Fabian per l'influenza e quindi Lobotka esordirà da titolare in campionato nel terzetto con Demme e Zielinski. Nessun dubbio in attacco con Callejon, Milik ed Insigne mentre tra i pali Ospina potrebbe riprendersi il posto tra i pali. Il dubbio sul portiere c'è: il colombiano è considerato superiore nel gioco con i piedi, ma Meret contro la Juventus è parso in crescita nel far partire l'azione dal basso per aprirsi il campo sul pressing avversario. Una situazione di gioco importante per Gattuso, ma che con la Sampdoria - solitamente molto coperta e poco propensa al pressing ultra-offensivo - dovrebbe passare in secondo piano.