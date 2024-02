Gazzetta - Garcia un azzardo, ma Mazzarri è stato un salto nel buio: il Napoli non c'è più

Con Rudi Garcia le cose non andavano bene, con Walter Mazzarri vanno anche peggio. Lo scrive oggi in edicola La Gazzetta dello Sport

© foto di www.imagephotoagency.it

Con Rudi Garcia le cose non andavano bene, con Walter Mazzarri vanno anche peggio. Lo scrive oggi in edicola La Gazzetta dello Sport: "Affidare la panchina a Rudi Garcia sembrava un azzardo, sostituirlo con Mazzarri è stato però un salto nel buio e adesso i conti non tornano. Il quarto posto Champions è ancora raggiungibile solo per una questione aritmetica, ma il Napoli non c’è più e questo è ormai un dato di fatto.

Niente ribaltone E sul banco degli imputati ormai non finiscono solo allenatore e società, ma pure i giocatori. “Meritiamo di più”, urlavano le due curve del Maradona mentre la squadra a testa china si avvicinava al settore del tifo più caldo per chiedere scusa".