Commisso: "Al di fuori di Inter e Napoli la Fiorentina è alla pari delle altre big"

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, è intervenuto nel corso dell'incontro "Storia di un'eccellenza imprenditoriale" presso la Facoltà di Economia dell'Università di Firenze, rispondendo a una domanda sulla gestione del caso Vlahovic, ceduto alla Juventus nel gennaio del 2022: "Lui voleva andare alla Juventus. In tanti ci hanno criticato e i giornali hanno scritto: Cabral e Jovic fino a poco tempo fa non avevano fatto gol ma non era vero. Al di fuori di Inter e Napoli, la Fiorentina è alla pari di Juventus, Milan e altre, ma nessuno lo ha scritto. Cabral e Jovic li abbiamo pagati 15 milioni e 0 euro e ci hanno fatto già 20 gol nelle tre competizioni in cui giochiamo.