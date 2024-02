Sky - Calzona ad un passo, ma Mazzarri non è stato ancora informato e oggi c'è allenamento

Francesco Calzona si appresta a diventare il nuovo allenatore del Napoli. Doppio incarico per lui, già alla guida della Slovacchia.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Francesco Calzona si appresta a diventare il nuovo allenatore del Napoli. Doppio incarico per lui, già alla guida della Slovacchia. Per il momento, però, come riferito da Gianluca Di Marzio sul suo sito, "Walter Mazzarri non ha ricevuto comunicazioni circa un possibile esonero e dovrebbe dirigere l'allenamento delle 13:30. In mattinata però, potrebbe esserci un incontro tra Aurelio De Laurentiis e lo stesso Commissario tecnico della Slovacchia. La giornata di oggi, lunedì 19 febbraio, potrebbe essere decisiva".