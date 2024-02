"Intanto ha messo a posto la fase difensiva", una delle fake-news della stampa-amica di Mazzarri

Quante volte l'avete sentita? Sono alcune delle frasi ricorrenti della stampa-amica - non solo in sento metaforico - dopo tante partite sotto la guida Mazzarri

TuttoNapoli.net

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

"Mazzarri intanto ha messo a posto la fase difensiva", "Ha trovato la quadratura, poi i gol arriveranno", "Il primo obiettivo era evitare i disastri di Garcia". Quante volte l'avete sentita? Sono alcune delle frasi ricorrenti della stampa-amica - non solo in sento metaforico - dopo tante partite sotto la guida Mazzarri, spesso fuori casa, per giustificare l'anti-calcio di Mazzarri, ammassando difensori contro le squadre di pari livello (almeno sulla carta), subendo comunque delle situazioni (come a Milano), ma annullando totalmente il Napoli offensivamente e svuotando tutti i giocatori di talento. in un continuo ed anacronistico cambiare modulo tra casa/fuori o big/provinciali.

La realtà è che proporre un catenaccio - che può fare anche l'ultima in classifica strappando uno 0-0 - non significa risolvere i problemi difensivi, ma soltanto perdere la fase offensiva (la media gol è di un quarto rispetto rispetto ai 2 gol di media con Garcia): la fase difensiva si valuta quando si prova a fare la partita ed infatti i numeri sono più o meno gli stessi del predecessore (anzi, per xG il Napoli subisce persino di più, portandosi sempre l'avversario in area) e la controprova col Genoa con l'ennesimo gol su una pressione neanche così alta, più in zona intermedia, oltre ad almeno altre due situazioni pericolose nel primo tempo nonostante un atteggiamento neanche troppo offensivo.