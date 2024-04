Empoli, Cerri: "Napoli corazzata, ma è in difficoltà e possiamo fare punti"

In vista del match fra Empoli e Napoli dal club toscano arrivano le parole di Alberto Cerri, centravanti della formazione toscana.

In vista del match fra Empoli e Napoli dal club toscano arrivano le parole di Alberto Cerri, centravanti della formazione allenata attualmente Davide Nicola, attraverso le colonne de La Nazione. Iniziando da un pensiero sul ko contro il Lecce: “È stata una partita complicata e difficile - racconta -, con anche il vento che ad un certo punto dava fastidio. Qualitativamente non è stata una grande gara per entrambe le squadre. Una sconfitta che non ci è ancora andata del tutto giù, ma dobbiamo per forza pensare alla prossima gara perché ci aspettano sei finali e dobbiamo concentrarci sulle partite che verranno. Riguardo agli episodi, nel calcio a volte hai più fortuna e ti vanno bene e altre volte invece no. Lo sappiamo, è il nostro lavoro, dobbiamo cercare di fare meno errori possibile".

Sui prossimi impegni contro Napoli e Atalanta, poi spiega: “Sono due corazzate ma nulla è impossibile e il calcio non è una scienza esatta, quindi si può e si deve provare a fare punti anche contro queste grandi squadre. Quest’anno il Napoli rispetto all’anno scorso sono più in difficoltà, come abbiamo visto anche con il Frosinone, ma nonostante ciò dovremo metterci grande umiltà e spirito di sacrificio perché sappiamo che comunque è una squadra che non perdona. Daremo il massimo”.